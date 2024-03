Betrunkener wollte Männer mit Stanley-Messer verletzen: Festnahme in Wien-Donaustadt

In Wien-Donaustadt kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem gewalttätigen Zwischenfall, bei dem ein betrunkener 34-Jähriger versuchte, zwei Männer mit einem Stanley-Messer zu verletzen.

Nachdem ein augenscheinlich alkoholisierter 34-Jähriger (Stbg.: Österreich) am 24. März gegen 0.45 Uhr während einer Veranstaltung in Wien-Donaustadt mit seiner Begleitung in einen lautstarken Streit geraten war, wurde er von zwei Anwesenden, einem 25-jährigen und einem 28-jährigen Mann, aufgefordert, sich zu beruhigen.