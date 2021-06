Betrunkener wollte in Wien-Margareten Autos aufhalten

In der Nacht auf Samstag versuchte ein Betrunkener in Wien-Margareten Autos aufzuhalten. Der 53-Jährige wurde festgenommen.

Ein 53-jähriger Mann hat sich in der Nacht auf Samstag im Vollrausch bemüht, den Verkehr in der Schönbrunner Straße in Wien-Margareten zu regeln. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst befand er sich auf dem Schutzweg und versuchte, Autos anzuhalten. Dabei beschimpfte er andere Verlehrsteilnehmer lautstark. Als ihn Beamte des Stadtpolizeikommandos Margareten mehrfach aufforderten, die Fahrbahn zu verlassen, richtete er seinen Zorn gegen die Uniformierten.