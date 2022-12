Betrunkener versuchte erfolglos in Klein-LKW in Wien-Donaustadt einzubrechen

Am Dienstag hatte ein betrunkener 54-Jähriger in Wien-Donaustadt erfolglos in einen Klein-LKW einzubrechen.

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte Dienstag früh in Wien-Donaustadt laute Klopfgeräusche auf der Straße. Sie meldete der Wiener Polizei, dass sie einen Mann gesehen hat, der an einem geparkten Klein-LKW versucht haben soll, mit einem Zimmermann Hammer die Schiebetüre aufzuzwängen.

Nach mehreren erfolglosen Versuchen soll er geflüchtet sein. Die Sofortfahndung durch die Beamten war erfolgreich. Ein 54-jähriger österreichischer Staatsbürger konnte mitsamt dem Hammer in Wien-Donaustadt angehalten und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Nach seiner Einvernahme zum versuchten Einbruch wurde der 54-Jährige in ein Polizeianhaltezentrum gebracht, da der Mann überdies mehrere unbezahlte Verwaltungsstrafen zu begleichen hatte.