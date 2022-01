Betrunkener verletzte zwei Polizisten bei Festnahme in Wien-Leopoldstadt

Am Samstag wurden zwei Polizisten bei einem Einsatz in Wien-Leopoldstadt verletzt. Ein betrunkener Mann wehrte sich in der Sebastian-Kneipp-Gasse gewaltsam gegen seine Festnahme.

Ein Mann verständigte am 8. Jänner gegen 19.50 Uhr den Polizeinotruf, da er mehrere Männer in der Sebastian-Kneipp-Gasse in Wien-Leopoldstadt dabei beobachtet hatte, wie sie sich gestritten und auch gestoßen haben sollen. Am Einsatzort konnten die Polizisten nur noch einen 40-jährigen Mann vorfinden, auf den die Beschreibung des Zeugen passte.

40-Jähriger attackierte und verletzte Wiener Polizisten bei Festnahme