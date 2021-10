Betrunkener verletzte Polizistin in Wien-Rudolfsheim: Festnahme

Die Polizei nahm am Dienstagabend einen stark alkoholisierten Mann in Wien-Rudolfsheim fest, nachdem dieser einer Beamtin gegen das Knie trat.

Ein 35-jähriger Mann verständigte am 19. Oktober gegen 19.45 Uhr die Polizei, da er einen Mann in der Reindorfgasse in Wien-Rudolfsheim davon abhalten wollte, alkoholisiert mit einem Pkw zu fahren.