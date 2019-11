Betrunkener verletzt sich selbst und attackiert Polizisten in Wien

Am Sonntagnachmittag kam es in Wien-Donaustadt zu einem Polizeieinsatz wegen eines aggressiven Mannes. Dieser hatte mit dem Kopf die Scheibe einer Bushaltestelle eingeschlagen, was die Polizei auf den Plan rief.

Ein Betrunkener hat sich am Sonntagnachmittag in Wien-Donaustadt zunächst selbst verletzt und dann im Rettungswagen randaliert und Polizisten angegriffen. Der Mann wurde daraufhin mit einem Arrestantenwagen ins Spital gebracht. Nach der Versorgung durch die Ärzte, gegen die er sich ebenfalls zu wehren versuchte, wanderte er vorläufig hinter Gitter.

Aggressiver Betrunkener in Wien festgenommen



Die Polizisten waren wegen des aggressiven Verhaltens des 35-Jährigen in die Erzherzog-Karl-Straße ausgerückt. Sie trafen den Slowaken mit einer Kopfwunde an. Laut eigener Aussage hatte er sich die Verletzung selbst zugefügt, indem er mit dem Kopf eine Glasscheibe einer Bushaltestelle einschlug, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger.



Der Betrunkene beschimpfte, bedrohte und bespuckte die Polizisten. Auch im Rettungswagen verhielt er sich aggressiv, daraufhin wurde die Festnahme ausgesprochen und der Krankenhaustransport mit einem Polizeifahrzeug unternommen. Obwohl sich der Mann auch gegen die Ärzte wehrte, wurde seine Kopfwunde versorgt, danach kam er in den Arrest. Ihn erwarten mehrere Anzeigen.