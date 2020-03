Betrunkener Teenie drohte Polizisten am Bahnhof Wien-Mitte mit dem Umbringen

Polizisten mussten sich in der Nacht auf Samstag am Bahnhof Wien Mitte mit einem pöbelnden 16-Jährigen abmühen.

Ein 16-Jähriger versuchte am 29. Februar gegen 01.30 Uhr als Unbeteiligter eine Amtshandlung von Polizisten am Bahnhof Wien Mitte im Bezirk Landstraße zu stören. Dabei spazierte er provokant mehrmals zwischen den Beamten hindurch und pöbelte sie an. Die Beamten ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und beendeten ihre Amtshandlung ordnungsgemäß.

Am Weg zurück zum Streifenwagen stellte sich der 16-Jährige den Beamten jedoch erneut in den Weg und bedrohte sie mit dem Umbringen. Daraufhin wurde der Jugendliche zur sofortigen Vernehmung auf eine Polizeiinspektion gebracht. In der ersten Befragung gab er an alkoholisiert zu sein und entschuldigte sich für sein Verhalten. Der Jugendliche wurde anschließend wegen gefährlicher Drohung auf freiem Fuß angezeigt.