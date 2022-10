Alkoholisierter Teenager randalierte in Hotel in Wien-Leopoldstadt

Ein alkoholisierter Teenager hat am Samstag in Wien randaliert. Ort des Geschehens war ein Hotel im 2. Wiener Bezirk Leopoldstadt.

Ein 16 Jahre alter, stark alkoholisierter Bursche hat am Samstagabend in einem Hotel in Wien-Leopoldstadt randaliert. Er löste sämtliche Feuermelder aus, woraufhin ein Mitarbeiter die Polizei verständigte. Die Beamten wurden vom Jugendlichen attackiert, sie mussten im Krankenhaus behandelt werden. Ein Alkoholtest beim 16-Jährigen ergab 1,8 Promille. Der Bursche wurde vorläufig festgenommen und mehrfach angezeigt, berichtete die Polizei am Sonntag.