Betrunkener Seriendieb in Wien-Favoriten auf frischer Tat ertappt

Am Donnerstag konnte ein mutmaßlicher Seriendieb festgenommen werden. Er wurde bei dem jüngsten Diebstahl auf frischer Tat ertappt.

Polizisten haben am Donnerstagnachmittag in Wien-Favoriten einen Seriendieb festgenommen, der rund zwei Promille Alkohol im Blut hatte. Ein Ladendetektiv hatte den betrunkenen 56-Jährigen und einen Komplizen in einem Parfumeriegeschäft in der Favoritenstraße auf frischer Tat ertappt und die Exekutive alarmiert. Während der Kompagnon laut Polizeisprecher Marco Jammer unerkannt entkam, hielt der Detektiv den 56-Jährigen fest, bis die Uniformierten eintrafen.