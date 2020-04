Betrunkener schoss mehrmals aus dem Fenster: WEGA-Einsatz in Wien-Favoriten

Am Freitagabend rückte die Polizei gemeinsam mit WEGA-Beamten in Wien-Favoriten aus, nachdem ein Mann mehrere Schüsse aus einem Wohnungsfenster abfeuerte.

Ein Zeuge beobachtete am 24. April gegen 18.00 Uhr, wie eine männliche Person in der Inzersdorfer Straße in Wien-Favoriten mehrmals mit einer Pistole aus dem Fenster in die Luft schoss und alarmierte die Polizei.