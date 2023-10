Betrunkener schlug Wiener Polizist ins Gesicht

Die Polizei wurde am Samstag gegen 23.40 Uhr wegen eines Raufhandels in einem Lokal am Ludwig-Kößler-Platz in Wien-Landstraße gerufen. Dort schlug ein Betrunkener einem Beamten ins Gesicht.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt wurden zu einem Lokal in Wien-Landstraße gerufen, weil es angeblich zu einem Raufhandel gekommen war. Vor Ort konnte jedoch kein Raufhandel festgestellt werden. Es kam jedoch erneut zu einem Streit zwischen mehreren alkoholisierten Personen in Anwesenheit der Beamten.

41-Jähriger schlug Wiener Polizist ins Gesicht

Ein 41-jähriger österreichischer Staatsbürger zeigte trotz mehrfacher Ermahnungen ein aggressives Verhalten gegenüber den Polizisten, die versuchten, die Situation zu beruhigen. Plötzlich schlug der 41-Jährige einem der Beamten ins Gesicht. Trotz heftiger Gegenwehr wurde der Mann vorläufig festgenommen. Bei der Untersuchung im Arrestbereich wurde festgestellt, dass der Tatverdächtige einen Alkoholgehalt von knapp zwei Promille aufwies. Der verletzte Kollege konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Der 41-Jährige befindet sich nun in Polizeigewahrsam.