Betrunkener randalierte mit Steakmesser in Wiener Lokal

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Lokal in Wien-Leopoldstadt, da dort ein betrunkener Mann für Aufregung sorgte.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Leopoldstadt konnten am 13. Oktober gegen 15.45 Uhr einen 53-Jährigen (Stbg.: Usbekistan) nach einer gefährlichen Drohung und einer Körperverletzung in einem Gastronomiebetrieb in Wien-Leopoldstadt festnehmen.

53-Jähriger drohte Lokalbesitzer in Wien 2 mit Brandstiftung

Der offensichtlich alkoholisierte Mann soll sich laut Zeugenaussagen mit einer mitgebrachten Flasche Alkohol zu einem Tisch gesetzt haben. Als ihn die Lokalbesitzer zum Verlassen der Lokalität aufforderten, kam es zu einer Auseinandersetzung.