Die Polizei konnte den Mann in Wien-Ottakring festnehmen. ©APA

Betrunkener randalierte in Supermarkt in Wien-Ottakring

Ein 58-Jähriger randalierte am Freitag in einem Supermarkt in Wien-Ottakring und versuchte den Filialleiter mit einer Flasche zu attackieren. Die Polizei nahm den Betrunkenen fest.

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Freitagnachmittag den Filialleiter eines Supermarktes auf der Thaliastraße in Wien-Ottakring mit einer Glasflasche attackiert. Grund für sein Ausrasten war offenbar, dass ihm der Umtausch eines Produktes zu langsam ging, berichtete die Polizei. Der 58-Jährige wurde festgenommen, die Beteiligten blieben unverletzt.

Filialleiter mit Flasche attackiert

Der Österreicher attackierte zuerst verbal die Kassierin des Supermarktes. Dann versuchte er, den herbeigerufenen Filialleiter mit einer Glasflasche zu schlagen, was dieser aber vereiteln konnte. Bevor die alarmierte Polizei eintraf, flüchtete der Verdächtige. Er wurde aber bei einer Sofortfahndung unweit des Supermarktes festgenommen.