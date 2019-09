Betrunkener randalierte in Polizeiinspektion in Wien-Meidling

Ein betrunkener 34-Jähriger randalierte am Sonntag kurz vor Mitternacht in einer Polizeiinspektion in Wien-Meidling und versuchte einen Polizisten zu verletzen. Der Mann wurde festgenommen.

Auf Grund eines positiven Alkovortests (2,42 Promille) wurde ein 34-jähriger Österreicher in die Polizeiinspektion Hohenbergstraße in Wien-Meidling gebracht, um dort einen Alkomat-Test mit einem geeichten Gerät durchzuführen. Der Mann verweigerte den Alkomat-Test, weswegen ihm der Führerschein vorläufig abgenommen werden musste.

Mann versuchte Wiener Polizisten zu verletzen