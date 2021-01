Betrunkener randalierte in Obdachlosenunterkunft in Wien-Favoriten

Die Polizei wurde am Dienstagabend zu einem Einsatz in einem Obdachlosenheim in Wien-Favoriten gerufen, da ein Bewohner randalierte und einen Mann mit dem Umbringen bedrohte.

Nachdem ein stark alkoholisierter Unterstandsloser (36, Stbg.: Österreich) am 19. Jänner gegen 20.15 Uhr in seiner Unterkunft in Wien-Favoriten randaliert hatte, wurde die Polizei verständigt.

Wien-Favoriten: Obdachloser bedrohte Mann mit dem Umbringen

Auch den Polizisten der Polizeiinspektion Van der Nüll Gasse gegenüber verhielt sich der 36-Jährige äußerst aggressiv, weshalb er vorläufig festgenommen wurde.