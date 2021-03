Betrunkener Motorradlenker in Wien-Favoriten: Lebensgefährlich und schwer verletzte Personen

In Wien-Favoriten waren ein 34-jähriger Mann und seine 31-jährige Mitfahrerin auf einem Motorrad unterwegs. Es kam zu einem Sturz, bei dem die Frau sich schwer und der alkoholisierte Lenker sich lebensgefährlich verletzte.

Zu dem Unfal kam es am Sonntag gegen 22.40 Uhr in der Grenzackerstraße. Die Beiden waren unterwegs in Richtung Altes Landgut. Nach dem Unfall wurden beide notfallmedizinisch erstversorgt durch die Berufsrettung Wien und in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 34-Jährigen wurde ein Alkoholwert von 0,71 Promille festgestellt.