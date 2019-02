Betrunkener LKW-Fahrer verursacht Unfall in Wien-Penzing

In Wien-Penzing stieß am Montag ein LKW mit einem PKW zusammen. Wie sich herausstellte, hatte der LKW-Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls 1,72 Promille im Blut.

Betrunkener LKW-Lenker: Zahlreiche Polizisten für Amtshandlung nötig

Ein Polizist, der über die entsprechende Lenkberechtigung verfügt, stellte das Sattelzugfahrzeug auf einem Parkplatz ab. Ein anderer Beamter, der russisch spricht, setzte den 32-Jährigen über die weiteren rechtlichen Schritte in Kenntnis. Da der Berufskraftfahrer über keinen Wohnsitz in Österreich verfügt, wurde von einem Juristen eine vorläufige Sicherheitsleistung in Höhe von 1.760 Euro festgesetzt. Da der Angezeigte diese nicht bezahlen konnte, wurde der LKW sichergestellt und mittels Radklammern an der Weiterfahrt gehindert.