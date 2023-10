Betrunkener in Wien-Simmering attackierte Polizisten: Pfefferspray-Einsatz

In der Nacht auf Freitag attackierte ein 24-jähriger Mann Polizisten in Wien-Simmering. Es kam zum Einsatz von Pfefferspray.

Betrunkener 24-Jähriger wollte auf Polizisten in Wien-Simmering einschlagen

Im Zuge der Amtshandlung wurden die Beamten durch zwei Mitarbeiter des Wiener Linien Sicherheitsdienstes unterstützt. Der 24-Jährige wurde wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Im Zuge der Festnahme wurde durch einen der Beamten der Pfefferspray gegen den 24-Jährigen eingesetzt. Nach ambulanter Behandlung in einem Spital wurde der Festgenommene in eine Polizeiinspektion gebracht. Er befindet sich derzeit noch in polizeilicher Gewahrsame. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Festgenommenen einen Wert von 1,36 Promille. Weiters wurden gegen ihn diverse verwaltungsstrafrechtliche Anzeigen gelegt.