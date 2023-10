Am Samstag wurde ein betrunkener Mann in Wien-Leopoldstadt vorläufig festgenommen, weil er vier Personen mit Faustschlägen attackiert hatte.

Ein 29-jähriger österreichischer Staatsbürger sprach ein Pärchen, welches in

einem Fahrzeug in Wien-Leopoldstadt saß, an und fragte, ob er sich ins Auto setzen dürfte. Das

Pärchen lehnte dies ab. Als das Pärchen aus dem Auto ausstieg, soll der 29-

Jährige zuerst den Mann (23) und anschließend die Frau (20) mit Faustschlägen attackiert haben. Was der Grund der Attacke war, ist völlig unklar.