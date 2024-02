Betrunkener griff Polizisten und Freundin in Wien-Brigittenau an: Festnahme

Ein betrunkener Mann sorgte am Samstagabend für einen Polizeieinsatz in Wien-Brigittenau.

Wegen einer Auseinandersetzung kam es am 24. Februar gegen 20.45 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Leystraße in Wien-Brigittenau. Ein 54-jähriger rumänischer Staatsangehöriger zeigte sich den Beamten über besonders aggressiv und versuchte, einem Polizisten mit dem Ellbogen ins Gesicht zu schlagen.