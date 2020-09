Betrunkener Fahrradlenker in Unfall in Wien-Ottakring verwickelt

Am Sonntagabend kam es zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradlenker. Der Fahrradlenker war alkoholisiert.

Gegen 21.15 Uhr fuhr ein Pkw-Lenker am Lerchenfelder Gürtel in Richtung Neubaugürtel. Ein 29-jähriger Radfahrer soll zu dieser Zeit im Bereich der U6 Josefstädter Straße versucht haben, den Gürtel am Schutzweg trotz Rotlicht zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrradlenker.