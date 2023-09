Betrunkener brach in Haus von Ex-Freundin in Wien ein

In Wien-Hietzing trat ein 47-jähriger betrunkener Österreicher die Tür der Wohnung seiner Ex-Freundin auf, sie verbarrikadierte sich in einem Zimmer und verständigte die Polizei.

Gegen 19.20 Uhr suchte der 47-Jährige seine 49-jährige Ex-Freundin in Wien-Hietzing auf und trat die Wohnungstür ein. Die Frau hatte sich in einem Zimmer eingesperrt, auch in dieses versuchte der stark alkoholisierte Mann zu gelangen. "Er hat mitbekommen, das sie die Polizei verständigt", sagte Polizeisprecher Mattias Schuster. Daraufhin flüchtete der Mann. Noch in der Umgebung wurde er festgenommen.