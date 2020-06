Betrunkener Biker in Wien-Meidling festgenommen

Donnerstagnacht wurde die Polizei auf einen Biker aufmerksam, der viel zu schnell unterwegs war. Es stellte sich heraus, dass er außerdem betrunken war.

Gegen 21.30 Uhr wurden Beamte auf einen Motorradlenker aufmerksam, der mit rund 130 km/h im Bereich der Grünbergstraße in Wien-Meidling unterwegs war. Der 38-jährige Mann setzte mehrfach zu „Wheelies“ an und versuchte eine Linkskurve im dortigen Bereich mit dem Knie am Boden schleifend zu durchfahren.