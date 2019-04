Betrunkener beginnt Streit in Kaffeehaus in Wien-Favoriten

Am Sonntagabend kan es zu einem Streit zwischen zwei Männern in einem Kaffeehaus in Wien-Favoriten. Auslöser soll eine Liebschaft gewesen sein.

Ein offensichtlich alkoholisierter 45-jähriger Österreicher bedrohte am Sonntagabend einen 56-Jährigen in einem Wiener Kaffeehaus mehrmals mit dem Umbringen. Laut dem Kellner der Favoritner Lokals dürfte der Grund dafür eine Frau gewesen sein. Der 56-Jährige behauptete jedoch, weder den 45-Jährigen, noch den Grund für dessen Aggression zu kennen. Über die genannte Frau wüsste er ebenfalls nicht Bescheid.