Betrunkener bedrohte Lebensgefährtin in Wien-Penzing

In einer Wohnung in Wien-Penzing gab es Donnerstag-Abend einen Streit zwischen einem betrunkenen 49-Jährigen und seiner 60-jährigen Partnerin.

Betretungs- und Annäherungsverbot nach Bedrohung von Lebensgefährtin

Hilfe für Opfer von Gewalt

Die Wiener Polizei fungiert als Anlaufstelle für Personen, die Gewalt erfahren oder selbst Opfer von Gewalttaten sind. In dringenden Fällen kann der Polizei-Notruf unter der Nummer 133 jederzeit kontaktiert werden. Zusätzlich dazu bietet die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien persönliche Beratungen an, die über die Hotline 080 216346 in Anspruch genommen werden können.