In Favoriten kam es zu einer Festnahme nach gefährlicher Drohung

Betrunkener bedrohte Kollegen in Wiener Baufirma-Unterkunft mit dem Umbringen

Sonntagnacht kam es in Wien-Favoriten zu einem Polizeieinsatz wegen gefährlicher Drohung: Mit einem Messer in der Hand hatte ein 37-Jähriger unter Todesdrohungen an die Tür eines Kollegen geklopft.



Der Vorfall ereignete sich in der Mitarbeiterunterkunft einer Baufirma in Wien-Favoriten. Ein 37-jähriger Pole, der in der Einrichtung wohnt, hatte dort mit einem Messer gegen die Türe eines 20-jährigen Kollegen geschlagen und ihn mit dem Umbringen bedroht.

WEGA-Einsatz: Festnahme nach gefährlicher Drohung mit Messer