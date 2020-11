Betrunkener bedrohte Freundin in Wien 15 mit Umbringen: Frau flüchtete aus Fenster

Am Samstagabend flüchtete eine 38-Jährige in Wien-Rudolfsheim vor ihrem Lebensgefährten durch ein Fenster, nachdem dieser sie mit einem Messer bedroht hatte.

Ein 50-jähriger rumänischer Staatsangehöriger bedrohte am 21. November gegen 18.30 Uhr seine 38-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer mit dem Umbringen. Die Frau flüchtete aus der gemeinsamen Wohnung im Ergeschoss in der Hütteldorfer Straße in Wien-Rudolfsheim über ein Fenster und verständige von einem Taxi aus die Polizei.