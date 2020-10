Die Polizei wurde zu einem Streit in ein Wohnhaus für Suchtgiftkranke alarmiert.

Die Polizei wurde zu einem Streit in ein Wohnhaus für Suchtgiftkranke alarmiert. ©APA (Sujet)

Betrunkener bedrohte 40-Jährigen in Wien-Penzing mit Messer

Am Samstag eskalierte ein Streit in einem Wohnhaus für Suchtgiftkranke in Wien-Penzing. Ein 40-Jähriger wurde mit einem Messer bedroht, weil er angeblich Lügen über einen 39-Jährigen verbreiten soll.

Gegen 10.00 Uhr mussten Beamte der Polizeiinspektion Linzer Straße am 24. Oktober in einem Wohnhaus für Suchtgiftkranke in Wien-Penzing wegen einer Bedrohung mit Messer intervenieren.

Verbreitung von Lügen Streitursache

Laut mehreren Zeugen habe ein Bewohner des Hauses (39, Stbg.: Österreich) einen anderen Bewohner (40, Stbg.: Österreich) mit einem Messer bedroht. Der 39-Jährige wurde in seiner Wohnung vorläufig festgenommen.