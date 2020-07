Betrunkener (44) randalierte in Hotelbar in Wien-Donaustadt

In der Nacht auf Samstag nahm die Polizei einen 44-Jährigen fest, nachdem dieser in einer Hotelbar in Wien-Donaustadt randalierte.

Nachdem ein Angestellter einer Hotelbar wegen eines randalierenden Gastes am 18. Juli gegen 1.00 Uhr die Polizei verständigte, verhielt sich der augenscheinlich alkoholisierte Hotelgast, ein 44-jähriger Mann (Stbg.: Luxemburg), den Polizisten gegenüber zunehmend aggressiv und schlug in Richtung der Beamten.