Betrunkener 34-Jähriger drohte Vater in Wien-Penzing mit dem Umbringen

Am Samstag randalierte ein 34-Jähriger in der Wohnung seines Vaters in der Linzer Straße und bedrohte diesen mit dem Umbringen.

In einer Wohnung in der Linzer Straße in Wien-Penzing kam es am 13. April gegen 11.45 Uhr zu einem Streit zwischen einem 64-jährigen Mann und seinem 34-jährigen Sohn. Der 34-Jährige soll den Vater mit dem Umbringen bedroht und einige Einrichtungsgegenstände zerstört haben. Grund für den Ausraster war, dass der 64-Jährige seinem Sohn gesagt hatte, er solle nicht so viel Alkohol trinken.