Betrunkene Randaliererin in Wien-Brigittenau beschimpfte Polizisten

In einer Wohnung oberhalb einer Polizeiinspektion in Wien-Brigittenau hörten die Polizisten am Sonntagabend ein lautes Poltern. Als sie nachsahen, trafen sie auf eine stark alkoholisierte Frau, deren Hand stark blutete. Sie verhielt sich äußerst aggressiv und beschmipfte die Beamten.

Kurz vor 21 Uhr kam es zu dem Einsatz. Die aggressive Randaliererin, die äußerst betrunken war und die Polizisten beschimpfte, musste vorläufig festgenommen werden. Die Schnittwunde auf der Hand der 23-jährigen Österreicherin, die offensichtlich von einem zerbrochenen Glas herrührte, wurde vom Rettungsdienst versorgt.