Betrunkene prügelten sich vor Tankstelle in Wien-Favoriten

Am Mittwoch gerieten zwei Männer vor einer Tankstelle in Wien-Favoriten wegen eines angeblichen Hausverbots aneinander. Die Polizei musste die betrunkenen Streithähne trennen.

Ein Mitarbeiter einer Tankstelle in der Raxstraße in Wien-Favoriten alarmierte am 29. September gegen 15.30 Uhr die Polizei, da er beobachtet hatte, wie zwei Männer sich streiten.