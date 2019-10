Betrunkene Ladendiebin verletzte in Wien Polizisten

Am Mittwochvormittag kam es in der Burggasse in Wien-Neubau zu einem Ladendiebstahl mit Folgen.



Am Mittwoch kurz vor 10 Uhr hielt der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Burggasse eine Frau an, die versucht hatte, mit diversen Waren ohne Bezahlung das Geschäft zu verlassen.

Fluchtversuch und Randale bei Festnahme