Eine Betrunkene bedrohte einen Mann in der Wiener U-Bahn mit dem Messer.

Eine Betrunkene bedrohte einen Mann in der Wiener U-Bahn mit dem Messer. ©APA/GEORG HOCHMUTH/CanvaPro (Sujet)

Eine Betrunkene bedrohte einen Mann in der Wiener U-Bahn mit dem Messer. ©APA/GEORG HOCHMUTH/CanvaPro (Sujet)

Betrunkene bedrohte in Wiener U-Bahn Mann mit Messer

Eine betrunkene Frau hat am Mittwochabend in der U1-Station Rennbahnweg in Wien-Donaustadt einen Passanten mit einem Messer bedroht.

Angeblich soll der Mann die 44-Jährige im Streit gestoßen haben, weswegen sie das Küchenmesser zog. Beide Beteiligten konnten laut Polizei noch nicht befragt werden. Die Frau hatte 2,2 Promille Alkohol im Blut und der Bedrohte ging einfach weg. Er konnte von der Exekutive noch nicht ausgeforscht werden.

Alkoholisierte bedrohte in Wiener U-Bahn Mann mit Messer

Servicedienstmitarbeiter der Wiener Linien forderten die 44-Jährige auf, das Messer wegzulegen. Daraufhin verließ die Frau die U-Bahn-Station. Die Servicedienstmitarbeiter verständigten den Polizeinotruf. Die alarmierten Beamten erwischten mithilfe von Zeugenaussagen die Verdächtige und nahmen sie unweit des Tatorts fest. Die Tatwaffe - ein Küchenmesser - konnte nicht aufgefunden werden. Das Opfer konnte bisher noch nicht ausgeforscht werden.