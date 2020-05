Betrunkene attackierte Nachbarn in Wien-Margareten mit Messer

Kurz vor Mitternacht klickten am Samstag für eine 45-jährige Frau in Wien-Margareten die Handschellen, nachdem sie ihren Nachbarn mit einem Küchenmesser verletzt haben soll.

Beamte der Polizeiinsektion Viktor-Christ-Gasse wurden am 30. Mai kurz vor Mitternacht im Zuge ihres Streifendienstes auf eine Frau aufmerksam, die sichtlich aufgebracht ein Fahrrad aus dem Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in der Kliebergasse in Wien-Margareten trug und es auf die Fahrbahn warf. Die Polizisten entfernten das Rad und eilten der Frau hinterher.