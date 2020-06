Betrunkene (30) attackierte Passantin in Wien-Leopoldstadt

Am Mittwochabend nahm die Polizei eine alkoholisierte Frau fest, die zuvor eine Passanting angepöbelt, verfolgt und sogar verletzt hatte.

In Wien-Leopoldstadt wurde die Polizei am 3. Juni gegen 19.20 Uhr in die Weintraubengasse alarmiert, da eine Frau von einer offensichtlich Alkoholisierten angepöbelt, kurzfristig verfolgt und mit einem Kopfstoß verletzt wurde. Anschließend bedrohte sie die Passantin auch mit dem Umbringen.