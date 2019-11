Betrug mit Zahlungsanweisung: Wiener Polizei sucht Täter

Ein derzeit noch unbekannter Täter steht im Verdacht, im Bezirk Wien-Landstraße eine Zahlungsanweisung unrechtmäßig in Besitz genommen und damit Geld erschlichen zu haben.

Bereits am 9. Juli gelangte ein Unbekannter im Bezirk Landstraße an eine per Postweg versandte Zahlungsanweisung, die er so manipulierte, dass ein Betrag jenseits der 100.000 Euro auf seinem Konto landete.