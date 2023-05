Betrug mit Covid-Impfpässen: Prozess gegen 22-Jährigen in Wien

Am Dienstag muss sich ein 22-Jähriger in Wien vor Gericht verantworten, da er mehrere Monate mit gefälschten Corona-Impfpässen im großen Stil gehandelt haben soll.

Am Bezirksgericht Meidling wird am Dienstagnachmittag gegen einen 22-jährigen Mann verhandelt, der von September 2021 bis Ende Jänner 2022 in großem Stil falsche Covid-19-Impfnachweise hergestellt und damit einen schwunghaften Handel aufgezogen haben soll.