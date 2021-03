Betrug im Internet: 16.500 Fallen registriert

Die Präventionsplattform "Watchlist Internet" registrierte im letzten Jahr 16.500 Betrugsfallen im Internet. 3.182 Fake-Shops wurden identifiziert.

Die Präventionsplattform "Watchlist Internet" des Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) hat im Vorjahr 16.500 Online-Betrugsfallen registriert. Zudem listete sie 2020 insgesamt 3.182 Fake-Shops auf. Das Land Niederösterreich kündigte die Verlängerung der Zusammenarbeit mit der Plattform an. "Konsumentinnen und Konsumenten konnten dadurch vor Schäden bewahrt werden", erklärte LHStv. Franz Schnabl (SPÖ) am Mittwoch per Aussendung.