Betrüger geben sich als Polizisten aus und fordern Geld: Wiener Polizei warnt vor Trickbetrug

Die Wiener Polizei bittet die Bevölkerung, ältere Personen zu informieren, die potenzielle Opfer von "Kautions"-Betrügern sind. Während eine Frau noch gewarnt werden konnte, zahlten zwei Frauen (72 bzw. 82-Jahre) die angebliche "Kaution", um Angehörige vor dem Gefängnis zu bewahren.

Seit dem Juni häuften sich die Fälle, bei denen sich die Täter am Telefon als Polizisten ausgeben und den Opfern mitteilen, dass eines ihrer Familienmitglieder einen Verkehrsunfall mit Verletzten verursacht hätte und nun eine hohe Geldsumme bezahlt werden müsse.

Betrüger geben sich als Polizisten aus und fordern Kaution

Bei den beiden Fällen am Mittwoch belief sich die Schadenssumme auf mehr als 130.000 Euro. Im dritten Fall wurde ein Taxifahrer stutzig, der wahrnahm, dass eine 75-Jährige per Handy mit einem Betrüger kommunizierte. Er klärte die Frau über die Betrugsmasche auf und verhinderte so, dass ein weiteres Delikt dieser Art verübt werden konnte.