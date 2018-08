Betrüger gab sich in Wien als Polizist aus und forderte 80.000 Euro von 75-Jähriger

Am Montag versuchte ein Trickbetrüger, der sich am Telefon als Polizist ausgab, 80.000 Euro von einer 75-jährigen Frau zu erbeuten. Ein aufmerksamer Taxifahrer machte die Dame auf den Betrug aufmerksam.

Am Montag rief ein Mann, der sich am Telefon als Polizist der Polizeiinspektion Schönbrunner Straße ausgab, bei der 75-jährigen Frau an und erklärte, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall versursacht hätte und nun eine Kaution in der Höhe von 80.000 Euro zu bezahlen sei.