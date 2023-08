Betriebsversuch im Wiener Kraftwerk Donaustadt: 15 Prozent Beimischung

Aktuell läuft im Kraftwerk Donaustadt in Wien ein Betriebsversuch, bei dem Wasserstoff (H2) dem normalerweise eingesetzten Energieträger Erdgas beigemischt wird.

Wiener Kraftwerk Donaustadt: Erster Betriebsversuch dieser Art weltweit

Es handle sich um den ersten Betriebsversuch dieser Art weltweit an einer derartigen Gas- und Dampfturbine, wird betont. Von der in der Donaustadt eingesetzten Kraft-Wärme-Kopplungsanlage sind in Europa 115 im Einsatz. Weltweit sind es mehr als 360. Die Turbine in Wien wurde für den Zweck umgerüstet. So wurden etwa die Schaufeln verbessert und eine neues Verbrennungssystem installiert. Rund 10 Mio. Euro werden investiert, wobei der Klima- und Energiefonds den Versuch mit rund 2,6 Mio. Euro fördert.