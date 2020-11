Betreuung an Schulen auch durch Lehramts-Studenten

Bei der Betreuung und Lernbegleitung an den Schulen in den kommenden drei Wochen sollen laut Heinz Faßmann auch Lehramts-Studenten eingesetzt werden.

Das kündigte der Bildungsminister in der ZiB2 am Sonntagabend an. In den vergangenen Monaten habe man einen Pool von rund 1.800 Studenten aufgebaut, die nun über Sonderverträge beschäftigt werden könnten.