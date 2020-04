Betretungsverbot wird am Sonntag evaluiert

Am Sonntag soll das Betretungsverbot für weite Teile des Handels evaluiert werden. Am Montag soll die Entscheidung verkündet werden.

Das Betretungsverbot für weite Teile des Handels zur Eindämmung des Coronavirus soll diesen Sonntag mit Experten evaluiert werden. Für Montag sei dann geplant, die Entscheidung zu verkünden. Es gehe dabei darum, ob Teile der Maßnahmen nach Ostern gelockert werden können, sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Freitag in einer Videokonferenz mit Journalisten

Zeitpunkt für schrittweise Öffnung sei noch unklar

Klar sei aber die Reihenfolge der Öffnung, zuerst der Handel, dann Dienstleister und erst später Schulen und Universitäten und ganz zum Schluss sollen auch Großveranstaltungen wieder erlaubt sein. Durch die schrittweise Öffnung von Geschäften werde auch das Betreuungskonzept in den Schulen wichtiger. Man müsse aber sehr vorsichtig und nicht zu früh Maßnahmen zurücknehmen, sonst drohe "ein brutaler Rückschlag", so Schramböck.

Ändern will Schramböck die Investitionskontrolle. Aus der entsprechenden Bestimmung des Außenwirtschaftsgesetzes soll ein eigenes Investitionskontrollgesetz werden. Damit soll ein Ausverkauf wichtiger österreichischer Unternehmen an ausländische Investoren verhindert werden. Es solle in dieser Notsituation nicht zu feindlichen Übernahmen kommen, so Schramböck. Die Schwelle soll von 25 auf 10 Prozent gesenkt werden und die Entscheidung dem Wirtschaftsministerium obliegen.