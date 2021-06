Betonfelder rund um Wiener Karlsplatz werden saniert

Am 8. Juni starten diverse Betonfeldsanierungen rund um den Wiener Karlsplatz. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis 18. Juni.

Ab Dienstag kommt es in der Wiener Innenstadt zu Bauarbeiten. Die Betonfelder rund um den Karlsplatz müssen saniert werden. Grund dafür sind Zeitschäden. Betroffen sind der Musikvereinsplatz und die Akademiestraße sowie in der Friedrichstraße zwischen Kärntner Straße und Operngasse in Fahrtrichtung Getreidemarkt sowie auf dem Karlsplatz vor der Kreuzung mit der Kärntner Straße in Fahrtrichtung Schwarzenbergplatz.