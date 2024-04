Besucherrekord im Designer Outlet Parndorf

6,8 Millionen Besucher 2023 bedeuteten einen neuen Rekord für das Designer Outlet Parndorf.

Das Designer Outlet Parndorf, das auf Bekleidung bekannter Marken zum Outlet-Preis setzt, hat im vergangenen Jahr von preissensiblen Kunden profitiert. Das Outlet-Business funktioniere auch in der Teuerungskrise, sagte Center-Manager Mario Schwann am Donnerstag bei einem Pressegespräch. Die Corona-Krise mit seinen Lockdowns, Grenzschließungen und ausbleibenden Touristen hatte das Outlet schwer getroffen. Doch das sei vorbei, 2023 sei ein Rekordjahr gewesen, so Schwann.