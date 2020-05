Besuche wieder möglich: Warteschlangen vor Wiener Justizanstalt Josefstadt

Ein enormer Andrang herrschte am ersten Tag der Wiederaufnahme von Besuchsmöglichkeiten vor der Justizanstalt Josefstadt. Nicht nur der Bereich der Sicherheitsschleuse war überfüllt.

Nach der Wiederaufnahme von Besuchsmöglichkeiten in den Justizanstalten (JA), die coronabedingt in den vergangenen Wochen ausgesetzt waren, haben sich am Montagvormittag vor der JA Wien-Josefstadt Warteschlangen gebildet. Um 9.20 Uhr war der Bereich vor der Sicherheitsschleuse im Landesgericht für Strafsachen überfüllt, die Häftlingsbesucher passieren müssen, bevor sie in die JA gelassen werden.