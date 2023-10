Besuch im Wiener Polizeimuseum bei der „Langen Nacht der Museen“

Bei der „Langen Nacht der Museen“ 2023 findet auch im Wiener Polizeimuseum ein buntes Programm statt.

Buntes Programm im Wiener Polizeimuseum

Am Samstag den 07.10.2023 findet die alljährliche „Lange Nacht der Museen“ in Wien statt. Auch das Polizeimuseum in der Marokkaner Kaserne öffnet für Besucher und Besucherinnen wieder seine Türen.

Im über 200m2 großen Polizeimuseum gibt es von Oldtimer Fahrzeugen der Wiener Polizei bis zu historischen Uniformen alles zu sehen.