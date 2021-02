"Bester Film": 366 potenzielle Kandidaten für Oscars

Für die Oscar-Verleihung Ende April haben sich 366 Filme für eine mögliche Nominierung in der Top-Sparte "Bester Film" qualifiziert. Maximal zehn Anwärter werden in die Endrunde gewählt.

Diverse Auflagen für Zulassung zur Top-Sparte "Bester Film"

Es gibt mehrere Auflagen, um für den Wettbewerb in der Top-Sparte zugelassen zu werden. So müssen die Filme über 40 Minuten lang sein und vor Ende Februar in einem Kino in mindestens einer von sechs US-Metropolen angelaufen sein. Wegen des Corona-Shutdowns hat der Academy-Filmverband mit über 9.000 Mitgliedern Zugeständnisse gemacht. So sind diesmal ausnahmsweise auch Filme in der Auswahl, die statt im Kino bei Streaming-Diensten zu sehen waren.

Im vorigen Jahr traten 344 Filme an. Maximal zehn Anwärter werden in die Endrunde gewählt. Am 15. März gibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences die Nominierungen in allen Sparten bekannt. Die 93. Oscar-Verleihung soll am 25. April stattfinden.