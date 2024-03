Bester Film 2023: Wer bei Österreichs Filmkritikern triumphierte

Österreichs Filmkritiker haben am vergangenen Montag wieder die wichtigsten Kinowerke des Jahres ausgezeichnet.

Zum besten Film 2023 war von den Expertinnen und Experten zuvor in geheimer Abstimmung der große Gewinner der nur unwesentlich bekannteren Oscars, "Oppenheimer" von Christopher Nolan, gekürt worden. "Killers of the Flower Moon" von Martin Scorsese sowie Justine Triets "Anatomie eines Falls" folgten auf den Plätzen.